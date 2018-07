Kléber Gladiador é suspenso por três jogos e desfalca o Vasco

O atacante Kléber voltou a ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Nesta sexta-feira, o jogador foi suspenso por três partidas pelos auditores da Quarta Comissão Disciplinar do STJD e vai desfalcar o Vasco na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, começando pelo jogo deste sábado contra o Avaí, em São Januário, pela 18ª rodada.

Kleber foi denunciado por agressão física ao zagueiro Gustavo Geladeira, do Vila Nova, com base no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), em razão de incidente ocorrido na saída do campo para o intervalo na partida disputada em 19 de agosto, quando o atacante só entrou em campo por causa de um efeito suspensivo por outra suspensão.

A ação de Kléber acabou sendo julgada no artigo 258, por indisciplina à ética esportiva, e acabou lhe rendendo a suspensão por três partidas. O departamento jurídico do Vasco já avisou que recorrerá da decisão do tribunal.

"Ele (Gustavo) veio em minha direção, a gente começa uma discussão e eu empurro o rosto dele. Em momento algum houve agressão ou intenção. Foi mais para afastar e acabar a discussão. Estava ciente do efeito suspensivo. Infelizmente acabou acontecendo isso e após o jogo fiquei muito chateado. Acabei respondendo uma provocação de uma forma hostil", disse Kléber, durante o seu julgamento.