Kleber Gladiador exibe ansiedade para 1º jogo no Rio pelo Vasco

Após estrear pelo Vasco na goleada por 4 a 1 sobre o Santa Cruz, na última terça-feira, na Arena Pantanal, Kleber viverá nova emoção neste sábado. Afinal, o atacante vai disputar a sua primeira partida pelo clube no Estádio de São Januário, diante do América de Natal, pela 12ª rodada da Série B. E ele revelou estar ansioso para este encontro com o torcedor.

"Estou ansioso. O Vasco ficou um tempo sem jogar em São Januário, a torcida está com saudades e nós, jogadores, também. Esperamos que esteja cheio e a torcida nos incentive. Sabemos que, com a torcida do nosso lado, podemos jogar impondo um ritmo mais forte para vencer o jogo", disse.

Kleber marcou seu primeiro gol pelo Vasco na sua partida de estreia, mas garantiu que o mais importante foi ver o time vencendo. E, nesta sexta-feira, ele projetou a evolução do time e também dele próprio na sequência da competição.

"O gol na estreia foi importante, mas o melhor mesmo foi a vitória e poder subir na tabela. Estou voltando de lesão e tenho certeza que iremos melhorar com o decorrer das partidas", afirmou.