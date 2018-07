Kleber lamenta campanha irregular do Vasco na Série B

Autor do gol que garantiu o retorno do Vasco à Série A, Kleber lamentou a campanha irregular da equipe durante a disputa da Série B. "Gostaria que tivesse sido diferente", declarou o atacante, em mensagem à torcida vascaína nas redes sociais.

"Apesar das dificuldades de termos oscilado tanto conseguimos o acesso", afirmou Kleber, após o empate por 1 a 1 com o Icasa em um Maracanã quase lotado, no sábado. O atacante pediu à diretoria recém-eleita - e que assumirá o clube em 1º de dezembro - que se esforce para manter o Vasco na elite em 2015.

"Desejo sorte ao próximo presidente, aos diretores, funcionários e a todos os jogadores que vierem em 2015. Que entendam o tamanho da grandeza desse clube e a história vencedora do Vasco porque um time que coloca quase 60 mil pessoas no estádio mesmo sem ser num clássico, não merece disputar a série B de novo", alertou.

Kleber não afirmou se seguirá no Vasco na próxima temporada, apesar de ter contrato até metade do ano. "Gostaria que tivesse sido diferente, que tivesse sido melhor, mas agradeço ao Vasco por me dar a oportunidade de jogar nesse clube enorme e que com certeza ficará marcado na minha vida", declarou.

Ele comemorou estar encerrando o ano sem problemas físicos, após uma sequência de lesões nas últimas temporadas. "Depois de três cirurgias em dois anos e meio, consegui acabar sem lesão. Ano que vem começarei sem lesão e acabarei sem lesão novamente, se Deus quiser", comentou.