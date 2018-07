Kleber marca gol de letra em jogo-treino do Grêmio

O jogo-treino serviu de preparação para o jogo contra o Caracas, na próxima terça-feira, em rodada da Copa Libertadores. Eliminado no primeiro turno do Campeonato Gaúcho, o técnico Vanderlei Luxemburgo mandou a campo seus titulares.

E trocou toda a equipe no segundo tempo da atividade - ambas as etapas contaram com apenas 40 minutos. Somente Marcelo Moreno não foi para o gramado. Sem dar detalhes, o clube informou apenas que o atacante fez trabalho em separado no vestiário.

Colocando todos seus titulares no primeiro tempo, não teve problemas para fazer 2 a 0 no primeiro tempo. Fernando abriu o placar ao acertar chute de fora da área. E Elano ampliou em cobrança de pênalti antes do intervalo.

No segundo tempo, entrou em campo a equipe que defendeu o Grêmio na maior parte do primeiro turno do Gauchão. Willian José, Welliton e Kleber balançaram as redes. O último selou o placar com um belo gol, ao completar cruzamento de letra. O atacante não joga uma partida oficial desde novembro do ano passado. Ao mostrar bom desempenho nesta quarta, deu sinais de que está perto de voltar aos gramados.

Fabio Aurélio, que também entrou no segundo tempo do jogo-treino, espera há mais tempo para jogar. Contratado em maio do ano passado, o lateral-esquerdo ainda não estreou com a camisa do Grêmio, por causa de uma série de lesões.