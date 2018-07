Kleber marca gol em coletivo e pode voltar ao Grêmio

Kleber ficou afastado primeiro por uma lesão no tornozelo esquerdo, que o tirou do fim do Brasileirão do ano passado. Ele estava perto do retorno, semana passada, quando fraturou uma costela e precisou adiar a reestreia. Nesse tempo, perdeu espaço no elenco com as chegadas de Barcos e Vargas.

Por isso, a volta de Kleber será para o banco de reservas. Outro que tinha a expectativa de retornar ao futebol, Fábio Aurélio continua com dores no joelho esquerdo, só correu ao redor do gramado da Arena nesta sexta, e segue desfalcando o Grêmio.

Zé Roberto, liberado para resolver problemas particulares em São Paulo, também não treinou, mas ele está confirmado para a partida de sábado. O Grêmio deverá ter: Dida; Pará, Werley, Cris e André Santos; Fernando, Souza, Elano e Zé Roberto; Vargas e Barcos.