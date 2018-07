'Kléber não está à venda no Palmeiras', diz Tirone

SÃO PAULO - A novela que se criou em torno da situação de Kléber no Palmeiras ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira, mesmo dia em que o time enfrentará o Flamengo, às 21h50, no Pacaembu, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante teria recebido uma nova proposta do próprio clube carioca, que já chegou a anunciar oficialmente que desistiu de contratá-lo, mas o presidente do clube do Palestra Itália, Arnaldo Tirone, negou que o jogador esteja à venda atualmente.

"Mesmo que o Flamengo continue interessado, o Palmeiras não tem neste momento o menor interesse de abrir mão do Kléber. Ele demonstrou para a nossa comissão técnica que quer jogar hoje (quarta-feira) e está concentrado. Estamos indo para o almoço dos jogadores e entendo que o Kléber vai jogar hoje (quarta)", afirmou Tirone, pela manhã, em entrevista para a Rádio Jovem Pan.

O dirigente ainda alfinetou a postura do empresário de Kléber, Giuseppe Dioguardi, o Pepe, que teria lhe procurado novamente para discutir a possível saída do atacante, mas Tirone reafirmou o desejo de manter o atleta no Palmeiras. "Eles (empresários) ficam todo o tempo todo querendo defender o deles. Realmente, o Pepe andou falando ''olha, vê direitinho o negócio que a gente consegue''. Mas não tenho interesse e descartei a possibilidade (de venda) neste momento. Estamos no meio do Campeonato Brasileiro e não é o momento de a gente abrir mão do nosso centroavante Kléber", acrescentou.

Já ao ser questionado sobre a possibilidade de Kléber forçar a sua saída do Palmeiras, Tirone lembrou que existe uma "multa alta" a ser paga pelo rompimento do atual compromisso do atacante e não acredita que isso possa ocorrer agora. "Se ele (Kléber) pedir, nós vamos analisar o contrato e cumprir o contrato. Não é o momento (para ele deixar o clube), nós entendemos que o Kléber é importante e fundamental", enfatizou.

E Tirone parece realmente convicto de que o atacante estará em campo na noite desta quarta-feira, fato que inviabilizara a sua transferência para qualquer outro clube do Brasil, já que ele disputaria assim sua sétima partida neste Brasileirão e, com isso, não poderia defender nenhum outro time nesta edição da competição nacional. "O Kléber está concentrado e então não vejo motivo para ele não jogar", acredita o dirigente.