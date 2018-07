Kléber pede desculpas, e diz que espera jogar na quarta no Palmeiras

SÃO PAULO - Depois de treinar normalmente no período da tarde nesta quinta-feira, sem apresentar dores, o atacante Kléber pediu desculpas aos companheiros do Palmeiras e à torcida pela ausência na atividade da manhã. Logo após a polêmica, o jogador havia alegado que não sabia do treino.

"Não tenho hábito de ficar olhando o quadro de avisos e me confundi com a programação de horários do treinamento. Estava achando que era só no período da tarde, mas pedi desculpas e voltei a treinar normalmente", disse o atacante, em declaração para o site oficial do Palmeiras.

Kléber havia se manifestado anteriormente através do seu empresário. "A justificativa do atleta é que não sabia da existência do treino, mas que estará normalmente à tarde", afirmara Giuseppe Dioguardi. Depois do treino, o atacante não deu entrevistas e não respondeu aos comentários de alguns torcedores, que alegaram ter visto o atleta em uma casa noturna nesta madrugada.

Pelo Twitter, o jogador se prontificou a treinar em dois períodos na sexta-feira, para compensar a ausência na manhã desta quinta. "Já fiquei sabendo que amanhã a programação será em um período. Eu farei 2", afirmou. A comissão técnica, porém, avisou que o atacante treinará somente à tarde, com o restante do grupo.

Kléber ainda disse que pretende voltar ao time na próxima quarta, diante do Flamengo.

"Espero poder jogar na quarta-feira", declarou, em sua página na rede de microblogs. Se entrar em campo, e disputar sua sétima partida com a camisa do Palmeiras neste Brasileirão, o atacante não poderá mais defender outro clube no campeonato. O atleta era cotado para jogar no Flamengo, que desistiu oficialmente da negociação na terça.

Mais cedo, Kléber já havia se desculpado com a torcida. "Nação palmeirense, foi somente uma confusão MINHA de horários. Para vocês, peço desculpas agora. Para meus companheiros e Felipão, à tarde", declarou via Twitter.