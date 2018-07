Kleber projeta reação do Inter diante do América-MG Depois de tropeços nas duas primeiras rodadas do Brasileirão, o lateral-esquerdo Kleber afirmou nesta terça-feira que o Internacional iniciará sua reação no próximo domingo, diante do América-MG, em jogo que será disputado em Campo Grande-MS. O time gaúcho vem de um empate com o Santos e uma derrota para o Ceará, em casa, na última rodada.