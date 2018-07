Kléber promete sacrifício para enfrentar o São Paulo

Kléber sofreu a contusão no jogo de ida, na semana passada, quando o Cruzeiro perdeu por 2 a 0 em pleno Mineirão. "Eu me machuquei aos 20 minutos do primeiro tempo contra o São Paulo e continuei. É um jogo diferente, que vale o sacrifício de todo mundo e, no que depender de mim, estarei em campo", garantiu o jogador.

Apesar do entusiasmo, o atacante ponderou e disse que aceitará ficar no banco se assim optar o técnico Adilson Batista. "Ás vezes é melhor não atrapalhar e deixar alguém que esteja mais preparado e bem fisicamente para a gente sair de lá com a classificação", disse Kléber.