Kleber recebe placa e seis parafusos e volta a treinar em três meses

SÃO PAULO - O atacante Kleber passou por cirurgia de cerca de 40 minutos após sofrer uma fratura na fíbula em jogo diante do Cruzeiro-RS. Foram colocados seis parafusos e uma placa na perna direita do jogador do Grêmio, que volta a treinar em três meses.

Depois, com todo o processo de fisioterapia e condicionamento físico, a tendência é que Kleber só volte a atuar no final de agosto - cinco meses depois da lesão.

"Foi realizado dentro daquilo que a gente queria fazer. Esperamos que em dois dias ele esteja em casa", disse o médico Márcio Bolzoni em entrevista à rádio Gaúcha.

Nesta segunda, o presidente Paulo Odone afirmou que o lance não foi acidental. Revoltado com o fato, o dirigente chegou a dizer que irá pensar na possibilidade de não disputar mais o Campeonato Gaúcho a partir do ano que vem.