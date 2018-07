Kleber reclama de 'perna pesada' em estreia decepcionante no Grêmio

PORTO ALEGRE - Principal contratação do Grêmio para 2012, Kleber chegou ao clube ainda durante o Brasileirão do ano passado, para poder se preparar com antecedência. Esperava-se bastante do atacante já na estreia, neste sábado, contra a Lajedense. Mas o ex-palmeirense decepcionou, perdeu gols e ainda criou o contra-ataque que o adversário aproveitou para fazer 2 a 0 e matar o jogo no Olímpico.

Após a partida, o jogador alegou "perna pesada" para justificar o erro. Na jogada, ele recebeu a marcação de Micael no meio-campo, trombou com o marcador, ficou reclamando de falta e tocou a bola de forma displicente para trás enquanto gesticulava com o árbitro. Acabou dando a bola para Jandson, que cruzou para Tata marcar.

"Foi um lance de perna pesada, de quem está começando a temporada, que não tem noção da força do passe. Às vezes você não tem noção da força do passe", justificou o atacante.

Para Caio Júnior, que estreou no comando do Grêmio ouvindo vaias da torcida pela atuação ruim, a vitória da Lajedense foi definida "psicologicamente", com um gol no fim do primeiro tempo, outro no início do segundo. "Nós dominamos, foi claro. Tivemos várias oportunidades, mas não fomos competentes."

O treinador, porém, garante que a equipe vai melhorar. "Perder o jogo é sempre péssimo, mas é o início. Posso afirmar que estou em busca de uma identidade para a equipe e isso será feito nos próximos jogos." Para tanto, ele pede reforços: "Precisamos de um zagueiro e de um meia", revelou. O clube tenta contratar Giuliano, ex-Inter, e teria interesse também em trazer Rafael Toloi, do Goiás.