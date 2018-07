Kleber revela carinho pelo Cruzeiro antes de reencontro

"Vai ser especial jogar lá, mas não sei qual vai ser a reação da torcida", comentou o jogador nesta quarta-feira. E é exatamente por conta dessa incerteza emocional que Kleber deixa em aberto a possibilidade de não comemorar um gol, caso balance as redes do goleiro Fábio. "Não sei, mas acho que não vou comemorar, porque o Cruzeiro é muito especial para mim. Tenho bastante carinho pelo Cruzeiro".

Revelado pelo São Paulo e logo negociado com o futebol ucraniano, Kleber voltou ao Brasil em 2008, para atuar emprestado ao Palmeiras. Um ano depois, teve seus direitos federativos adquiridos pelo Cruzeiro, onde também virou ídolo. No fim da Libertadores de 2010, ele manifestou seu desejo de voltar ao Palmeiras, que, então, adquiriu parte dos seus direitos econômicos.

No ano passado, Kleber poderia ter enfrentado o Cruzeiro na Arena do Jacaré, pela última rodada do Brasileirão, mas não entrou em campo. Naquela ocasião, o Palmeiras já não tinha mais pretensões no campeonato e deu férias antecipadas aos seus principais jogadores. Diante disso, o reencontro do atacante com o time e a torcida cruzeirense será mesmo neste domingo.

Na última terça-feira, outro ex-jogador do Cruzeiro que joga atualmente no Palmeiras, o zagueiro Thiago Heleno, também mostrou respeito pelo clube mineiro, mas adotou outra postura quando perguntando se comemoraria um gol no jogo de domingo: "É lógico que sim".