Kleber sente desconforto e desfalca Palmeiras na quinta contra o Libertad

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina esperava contar com o retorno de Kleber diante do Libertad, nesta quinta-feira, no Pacaembu, pela Libertadores. O atacante se recuperou de um problema no joelho direito e estava pronto para entrar em campo. Mas, nesta quarta, o clube revelou que o jogador sentiu um desconforto muscular e voltará a ser desfalque do Palmeiras.

Sem Kleber, Kleina improvisará no ataque, já que a outra opção para o setor seria Caio, que sofreu um edema muscular na coxa esquerda no domingo, diante da Ponte Preta, e deve ficar no banco. Com isso, Wesley será escalado mais à frente e formará dupla com Vinícius, um dos destaques da vitória da semana passada sobre o Tigre.

"Mais uma vez perdemos jogador na véspera. O Kleber sentiu um desconforto, o Caio ainda não tem condições. Mas acreditamos que ele possa jogar, por ser jovem e querer nos ajudar. Então, por tudo isso, temos carência no setor ofensivo. Permanecemos com o Vinícius e entra o Wesley para dar mobilidade ao time", disse Gilson Kleina.

No primeiro jogo entre as equipes, no dia 28 de fevereiro, o Palmeiras foi ao Paraguai e acabou derrotado por 2 a 0 com certa facilidade para o adversário. Desta vez, o técnico palmeirense espera bloquear os principais pontos fortes do Libertad.

"O Libertad tem lado direito muito forte com Moreira, Mendieta e Nuñez. Tivemos dificuldades no primeiro jogo. O Vinicius está com muita confiança e está num crescimento grande. A gente não pode ser refém do sistema. Pensei em colocar Ronny, Vinicius e Caio juntos, mas o Ronny ficou com febre e o Caio tem o problema muscular", comentou.

Com os desfalques, o time do Palmeiras que enfrenta o Libertad nesta quinta-feira deverá ter: Fernando Prass; Ayrton, Maurício Ramos, Henrique e Marcelo Oliveira; Márcio Araújo, Charles, Souza e Juninho; Wesley e Vinícius.