Kléber surpreende e já faz treinos com bola no Vasco Quando Kléber foi apresentado como reforço do Vasco, quinta-feira passada, havia a previsão de que o jogador ainda levasse um tempo até trabalhar com bola. Mas o atacante surpreendeu e participou com os colegas da atividade desta segunda-feira comandada pelo técnico Adilson Batista.