Kléber usará camisa especial por 100 jogos no Palmeiras O Palmeiras anunciou no início da noite deste sábado, por meio de nota publicada em seu site oficial, que o atacante Kléber usará uma camisa especial no jogo deste domingo, contra o Botafogo, em São José do Rio Preto, na estreia do Campeonato Brasileiro. No duelo, o jogador será homenageado pelo fato de ter completado 100 partidas pelo clube, em marca que foi registrada no último dia 5, contra o Coritiba.