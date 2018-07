Kléber vê arquirrival pressionado, mas nega favoritismo do Palmeiras

O atacante Kléber acredita que o Corinthians está mais pressionado do que o Palmeiras para vencer o clássico de domingo, no Estádio do Pacaembu. Ele lembrou que o rival perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro e não vence há sete partidas. Porém, evitou apontar o time do Palestra Itália como favorito.

"Não tem favorito. Mas o nosso momento é diferente. A pressão para vencer é maior no Corinthians. Era o líder e agora corre risco de nem ir para a Libertadores. Por isso até precisa mais da vitória", afirmou o atacante, em entrevista à TV Bandeirantes, reconhecendo que o Palmeiras entrará em campo mais tranquilo.

Apesar do principal objetivo do Palmeiras ser a classificação para a próxima Libertadores e a equipe estar garantida nas quartas de final da Copa Sul-Americana, Kléber rejeitou a possibilidade da equipe deixar a reta final do Brasileirão em segundo plano.

O atacante lembrou que o Palmeiras também pode conseguir a classificação para a Libertadores através do Brasileirão, já que a Confederação Sul-Americana de Futebol "devolveu" a quarta vaga destinada ao torneio nacional nesta semana. "A quarta vaga também dá uma esperança para nós no Brasileiro. Temos que tentar as duas. Chegar longe no Brasileiro e buscar o título da Sul-Americana", disse.