Kléber vê Palmeiras entre os favoritos no Brasileirão

"Eu acredito que somos favoritos porque enfrentamos adversários melhores e jogamos de igual para igual", disse Kléber, durante entrevista coletiva nesta quarta-feira, quando citou os últimos confrontos com Santos, Cruzeiro e Inter, times que ele também considera favoritos no Brasileirão.

"Quem joga no Palmeiras precisa pensar sempre no título. O Palmeiras é grande e o primeiro objetivo precisa ser sempre a conquista. Se no final a gente chegar e ver que não vai dar, daí podemos pensar em Libertadores ou Copa Sul-Americana. Mas, já a partir dessa estreia, nosso pensamento é começar vencendo", avisou Kléber, lembrando que o primeiro jogo do time será no domingo, contra o Botafogo.

Kléber reconhece que o Palmeiras precisa de alguns reforços, porque o elenco é reduzido, mas acredita que o grupo mostrou evolução nos últimos tempos e está preparado para encarar a disputa do Brasileirão. "Nosso time ficou mais maduro e mostramos isso no primeiro semestre. Vejo nossa equipe em condições de brigar pela conquista", afirmou o atacante e capitão palmeirense.