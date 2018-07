Kleber volta a treinar no Grêmio após quase 100 dias

PORTO ALEGRE - O atacante Kleber foi a principal atração da reapresentação do elenco do Grêmio na manhã desta terça-feira. Recuperado de uma grave lesão, que o mantém afastado dos gramados desde o início de fevereiro, o jogador treinou normalmente ao lado do grupo e está enfim à disposição do técnico Enderson Moreira para o Campeonato Brasileiro.

Kleber sofreu lesão no joelho direito no dia 5 de fevereiro, durante partida contra o Veranópolis, válida pelo Campeonato Gaúcho, e desde então estava em tratamento. Assim, o atacante só entrou em campo em três partidas nesta temporada, com um gol marcado.

Agora, ele volta a treinar com o restante do elenco e deve ser uma opção para Ederson substituir o argentino Hernán Barcos, titular do ataque gremista. Além de Kleber, a outra novidade da atividade desta terça-feira foi o meia Jean Deretti, que também está recuperado de lesão.

No treinamento desta terça-feira, os jogadores que participaram da vitória sobre o Chapecoense por 2 a 1, no último domingo, fizeram um trabalho regenerativo e depois corridas no campo. Já o restante do grupo, realizou treinamento físico, seguido por uma atividade com bola. O zagueiro Rhodolfo, em fase final de recuperação de lesão, correu ao redor do campo.

Em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro com sete pontos, o Grêmio volta a entrar em campo no próximo domingo, às 16 horas, quando vai receber o Fluminense no seu estádio em partida válida pela quinta rodada.