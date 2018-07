Kleberson e Adrianinho vão jogar por time de Ronaldo nos EUA

Os pentacampeões mundiais de futebol Ronaldo e Kleberson estarão juntos em 2016. O meia, que segue jogando aos 36 anos, foi anunciado como reforço do Fort Lauderdale Strikers (confira o mercado da bola), franquia norte-americana da North American Soccer League (NASL) pertencente ao "Fenômeno".

Apresentado pelo site do Strikers como companheiro de Ronaldo na conquista do penta, Kleberson estava no Indy Eleven, também da NASL, a segunda principal liga de futebol dos Estados Unidos. "Ele é um líder experiente e um verdadeiro profissional", elogiou o técnico Caio Zanardi.

Após o título mundial na Coreia do Sul e no Japão, Kleberson assinou com o Manchester United. Foram duas temporadas na Inglaterra e duas no Besiktas, da Turquia, antes de voltar ao Brasil e jogar por Flamengo, Atlético-PR e Bahia. Desde 2013 ele está nos EUA, tendo atuado antes no Philadelphia Union, da Major League Soccer (MLS).

Além de Kleberson, o Fort Lauderdale Strikers contratou outros dois brasileiros: o meia Adrianinho, de 35 anos, que estava na Ponte Preta desde 2013 e irá usar a camisa 10, e o goleiro Bruno, cria do Palmeiras, novo titular do gol.