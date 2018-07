Kleberson é testado como titular em treino do Flamengo

Kleberson começou o treinamento entre os reservas, mas durante a atividade entrou no lugar de Thomás. A reação do meia no Flamengo começou no clássico diante do Fluminense, no último dia 11, quando aproveitou os diversos desfalques da equipe para ser titular e marcar um dos gols, na vitória por 2 a 0. Com o retorno de alguns nomes, ele voltou para o banco, mas foi novamente decisivo diante do Bonsucesso, no último domingo, quando entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória por 1 a 0.

Caso ganhe a vaga de titular, Kleberson será mais uma novidade do Flamengo diante do Volta Redonda. O técnico Joel Santana também poderá contar com o retorno do lateral Leonardo Moura, que se recuperou de uma lesão na coxa direita. Por outro lado, o treinador não terá o zagueiro Marcos González, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Assim, a equipe deve entrar em campo neste sábado com: Felipe; Leonardo Moura, Welinton, David Braz e Junior Cesar; Willians, Muralha, Luiz Antônio e Thomas (Kleberson); Ronaldinho e Vágner Love.