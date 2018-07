Kleberson espera chance para ajudar Fla a sair do sufoco

Sem jogar há duas partidas por estar se recuperando de lesão, o volante Kleberson espera receber uma nova chance do técnico Vanderlei Luxemburgo para ajudar o Flamengo a se livrar da incômoda situação em que se encontra no Campeonato Brasileiro - o time ocupa a 13.ª posição, com 40 pontos, e ainda flerta com o risco de rebaixamento. O jogador pentacampeão mundial em 2002, convocado por Dunga para a última Copa, quer usar a sua experiência a favor da equipe.

O Flamengo enfrenta o Atlético-MG no próximo sábado, em Sete Lagoas (MG), onde Kleberson promete se doar ao máximo pelo time. "A motivação é sempre muito grande, simplesmente por jogar num clube como o Flamengo. Estou à disposição para ajudar nesta reta final e conto com a confiança do Vanderlei", disse.

O volante ainda disse que esperava que o Flamengo fosse realizar uma campanha melhor em 2010, depois de ter sido campeão brasileiro em 2009, mas lembrou que o time precisa ter tranquilidade para lidar com a pressão a quatro rodadas para o fim desta edição do torneio nacional.

"Não esperávamos estar nesta situação, até pelas boas campanhas dos últimos anos, sendo que conquistamos o título no ano passado. É claro que a ajuda dos mais experientes é importante neste momento. Procuramos orientar os jogadores mais jovens, passar tranquilidade para eles", enfatizou Kleberson, que treinou entre os reservas no treino coletivo comandado por Luxemburgo na última quarta-feira.