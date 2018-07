Kleberson garante que Flamengo reagirá no Brasileiro

O volante Kleberson procurou demonstrar tranquilidade no Flamengo, apesar do momento conturbado do clube carioca, que ainda não afastou o sério risco do rebaixamento. Na opinião do experiente jogador, a equipe tem boas condições de reagir na reta final do Campeonato Brasileiro.

"Você pode ver que o time mudou, o pensamento é outro e vamos tentar tirar o Flamengo dessa situação", prometeu o volante, apostando em uma reação já na partida de sábado, contra o Guarani - outro time que luta contra o rebaixamento.

Confiante no potencial do Flamengo, Kleberson contou que o elenco conversou nesta semana sobre a difícil situação. "Conversamos bastante durante a semana e foi muito produtivo. Temos um grupo muito bom, de jogadores experientes. Tenho certeza que conseguiremos essa vitória para o Flamengo", completou.