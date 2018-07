Kléberson vê Cruzeiro com futebol mais bonito do Brasil O Flamengo tem adotado um discurso otimista para o jogo contra o Cruzeiro, domingo, em Volta Redonda, mas também reconhece que o seu desafio será enorme, já que o adversário luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Para o volante Kléberson, o time mineiro apresenta o futebol mais vistoso do País.