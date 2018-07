Kleina admite interesse palmeirense em Felipe Menezes

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina admitiu nesta sexta-feira o interesse palmeirense na contratação do meia Felipe Menezes, que joga atualmente no Benfica, de Portugal. Além dele, o Palmeiras está perto de fechar com outros três reforços: o volante uruguaio Eguren (do Libertad), o lateral-direito Luis Ricardo (da Portuguesa) e o atacante Alan Kardec (também do Benfica).

As negociações com Eguren, Luis Ricardo e Alan Kardec já vinham sendo feitas há alguns dias e estão perto do desfecho. Agora, surge também mais um possível reforço: Felipe Menezes, jogador de 25 anos que passou anteriormente por Goiás, Botafogo e Sport.

"Discutimos os nomes de Eguren, Alan Kardec, Felipe Menezes e Luis Ricardo. Ainda não chegaram a uma ação final, mas a diretoria está trabalhando em cima dessas situações. Se acontecer, vamos trazer grandes nomes e qualificar o elenco", afirmou Gilson Kleina.

No caso de Felipe Menezes, o Palmeiras aproveitou a negociação com o Benfica por Alan Kardec para incluir também o meia. Os dois, inclusive, devem fazer exames médicos neste fim de semana, em São Paulo, para que a contratação seja oficializada.

Ansioso pela chegada dos reforços, Gilson Kleina elogiou Felipe Menezes. "Ele foi bem no Goiás e no Botafogo. No Sport, não teve o mesmo rendimento, mas o desempenho do time influenciou. É um jogador experiente, de qualidade", disse o treinador.