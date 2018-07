Kleina aprova contratação de Mendieta pelo Palmeiras

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina já pensa como pode montar o time do Palmeiras com a entrada do meia paraguaio William Mendieta. O jogador, que foi contratado no último dia 11, assinou contrato por quatro temporadas e fará o primeiro treinamento com o grupo na reapresentação da equipe, marcada para quinta-feira.

Kleina alertou que antes de definir um posicionamento para o jogador, será necessária uma conversa com ele para saber como poderá aproveitá-lo melhor. "Ele fazia uma função de meia mais aberto no Libertad, vamos ver como se sente aqui. É importante ele se adaptar. E temos de ver também a questão da língua e da cultura. Cabe a nós o recebermos de braços abertos no clube. Vejo ele com muita fome de vencer e é o que queremos neste momento", destacou o treinador.

Mendieta foi contratado pelo Palmeiras por US$ 2 milhões (R$ 4,2 milhões) e o clube adquiriu os 100% de seus direitos econômicos. Como a aposta no meia é grande por parte da diretoria, Kleina pede calma e avisa que a mudança tática na equipe, que estava se acostumando a atuar com três atacantes e agora vai voltar a jogar com dois meias, terá de ser gradativa.

"Estamos criando um trabalho com jogadas combinadas e fazendo o último passe prevalecer. A finalização melhorou e temos condições de fazermos uma melhor movimentação. Mas uma coisa é jogar com três atacantes e a outra é com Mendieta e Valdivia", alertou.