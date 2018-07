Kleina começa rodízio para evitar mais lesões no Palmeiras

SÃO PAULO - Gilson Kleina tem um novo desafio pela frente nas próximas rodadas. Ele precisa mexer no time, sem perder o entrosamento e comprovar a teoria de que o Palmeiras conta com um elenco de qualidade.

Para enfrentar o Botafogo, amanhã, em Ribeirão Preto, Kleina não conta com cinco jogadores importantes. As novidades na lista são Juninho e Wesley, que sentem dores musculares. O volante, inclusive, não atuou contra o Ituano.

Eles passam a integrar a lista de desfalques que conta com os machucados Wellington (coxa esquerda), Diogo (adutor da coxa direita) e ainda Alan Kardec, que cumprirá suspensão. Sem contar os zagueiros Victorino e Thiago Martins, que ficarão mais tempo de fora.

Kleina percebeu que o elenco está muito desgastado, já que poucas mudanças foram feitas desde a primeira rodada. Como a classificação está bem encaminhada, o treinador deve começar a poupar alguns atletas e utilizar mais o numeroso elenco, que hoje conta com 35 jogadores, mas só 24 atuaram.

A equipe para domingo pode sofrer alterações táticas justamente por causa da falta de ritmo de jogo de alguns atletas. Kleina pode mudar o 4-4-2 para o 4-5-1 e escalar apenas Leandro no ataque, já que as outras opções para o setor pouco jogaram no ano.

Vinícius atuou só na primeira rodada, enquanto Miguel e Rodolfo nem jogaram. O treinador pode colocar Marquinhos Gabriel ao lado de Valdivia e Mazinho. E por falar no chileno, ele brincou sobre o fato de Pelé apontar o Chile como um dos favoritos à Copa.

"Não tem a história de que o Pelé fala uma coisa e acontece outra? Prefiro que ele não fale isso do nosso país."