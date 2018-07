Kleina comemora evolução de Valdivia no Palmeiras

SÃO PAULO - O meia Valdivia realizou na quarta-feira sua primeira partida na temporada após mais de três meses longe dos gramados. O chileno entrou durante o segundo tempo da vitória do Palmeiras sobre o Oeste por 3 a 1, em São José do Rio Preto, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, e conseguiu arrancar elogios do técnico Gilson Kleina.

"A qualidade técnico do Valdivia é incontestável. Não surpreendeu sua atuação. O que o limitava antes era a parte clínica. Fizemos um projeto para ele voltar a jogar e tivemos o cuidado com isso. Uma coisa eu sei: com ele, a equipe cresce. Quero fazer a melhor estratégia para o Palmeiras voltar a crescer com Valdivia", disse Kleina.

O meia não atuava desde o dia 6 de outubro, quando sofreu uma lesão durante o clássico contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Na volta das férias, demorou quatro dias para se reapresentar e quando apareceu, alegou que estava fazendo tratamento no Chile e que não comunicou ninguém no Palmeiras por achar que ninguém iria acreditar nele. Antes da partida de estreia contra o Bragantino, no último domingo, o chileno levou uma pancada no tornozelo esquerdo e desfalcou a equipe.

Kleina acredita que a tendência é que a equipe, inclusive Valdivia, evolua ainda mais nas próximas rodadas, mas pede paciência e cautela para os torcedores. "Demos mais liberdade para o Valdivia, e ele rendeu muito bem para quem está se recuperando de uma lesão. Marcamos três gols e ainda poderíamos ter feito mais. O importante é dar um passo de cada vez. Não é porque vencemos agora que está tudo certo, ainda temos muito trabalho pela frente", destacou o treinador.