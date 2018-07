Kleina confirma interesse do Palmeiras no atacante Edno

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina confirmou que o Palmeiras está tentando viabilizar a contratação do atacante Edno, ex-Corinthians e Portuguesa, que atualmente está defendendo o Tigres, do México. O treinador revelou, inclusive, que o jogador mostrou interesse na possibilidade de voltar a atuar no Brasil por um grande time e exibiu satisfação com o desejo do clube do Palestra Itália em contar com o seu futebol.

"O Edno foi indicado sim, estamos na parte financeira (da negociação), uma pessoa ligada ao Edno contou que ele vive grande fase e é querido no clube, mas ouviria uma proposta. Segunda ela, o Edno disse que não ignoraria uma proposta porque o Palmeiras é ''enorme''", afirmou o comandante, em entrevista à Rádio Bandeirantes, concedida na noite da última terça-feira.

O Palmeiras, porém, vem atravessando várias dificuldades para reforçar o seu elenco para a temporada de 2013, no qual disputará a Copa Libertadores e a Série B do Campeonato Brasileiro após ter amargado o rebaixamento neste ano. E Kleina admitiu, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, publicada nesta quarta-feira, preocupação com a morosidade da diretoria do clube para fazer contratações.

"O que me preocupa é que precisamos de agilidade no mercado. É preciso entender que temos o privilégio de trabalhar com a camisa do Palmeiras, mas os jogadores não vão ficar esperando serem convidados a vir para cá. Outras agremiações importantes também vão atrás dos mesmos jogadores que nós e precisamos de uma exigência a mais. Temos de chamar o jogador e oferecer algo que não seja só a estrutura do clube", disse Kleina, que em seguida cobrou "transparência" do clube neste processo e um esforço extra para contratações, apesar das dificuldades financeiras.

"Sabemos que a diretoria precisa administrar uma dívida alta, mas o Palmeiras funciona pelo futebol. Isso não pode ser esquecido. O maior patrimônio do clube, a torcida, quer ver grandes jogadores no time. Já sabemos a guerra que temos pela frente e precisamos saber qual será o nosso arsenal", enfatizou, antes de ser realista ao comentar a atuar situação do clube: "Não podemos iludir os torcedores. Se passarmos a realidade para o torcedor, teremos ele ao nosso lado. O mercado está elevado demais e por isso precisamos de inteligência dos governantes do Palmeiras para fazer dinheiro e reforçar o time. Não tem coisa pior do que esperar uma situação e ela não acontecer".