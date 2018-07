Kleina confirma Palmeiras e espera para escalar reforços

"Será o mesmo time do jogo passado, só entra o Henrique no lugar do Vilson. Conversamos com o Vilson e ele está numa crescente. Mas vamos manter o esquema por coerência técnica e pela boa fase dos jogadores. Temos que respeitar o momento do atleta", declarou.

Havia a expectativa de que Alan Kardec, que entrou bem no segundo tempo diante do Figueirense, pudesse ganhar uma vaga, fazendo com que a equipe voltasse a atuar no 4-3-3. No entanto, Kleina preferiu valorizar os jogadores que vêm atuando e pediu paciência aos reforços.

"Estamos respeitando alguns protocolos, como respeitar o fato de alguns jogadores que não estavam atuando há um certo tempo demorem um pouco mais para entrar. É inevitável que, com jogos de sábado e terça, tenhamos lesões e por isso é importante ter um bom elenco", disse Kleina.

Com isso, o Palmeiras está confirmado para pegar o Guaratinguetá com: Fernando Prass; Luis Felipe, Henrique, André Luiz e Juninho; Márcio Araujo, Charles, Wesley e Valdivia; Leandro e Vinicius. "Titular não representa só os 11 jogadores. Vamos fazer um elenco titular, sempre com coerência", comentou o técnico palmeirense.