Kleina confirma presença de Valdivia no jogo de domingo

SÃO PAULO - Gilson Kleina confirmou a presença do meia Valdivia na partida contra o Atlético Sorocaba, domingo, em Sorocaba, pela terceira rodada do Paulistão. O técnico do Palmeiras pretendia fazer alguns testes com o jogador para decidir se ele começaria como titular ou não, mas a forte chuva, acompanhada de relâmpagos e raios, que caiu na tarde desta sexta-feira na Academia de Futebol atrapalhou os planos.

O treinamento desta sexta-feira durou cerca de 40 minutos. Os raios fizeram a comissão técnica cancelar a atividade no gramado e os atletas foram para a academia. Entre eles, estava Valdivia, que foi poupado das duas primeiras rodadas do Paulistão para fazer fortalecimento físico - com o trabalho especial, a expectativa é evitar que ele sofra com as lesões musculares que tanto o incomodam.

"Ele vai ser relacionado. Fizemos algumas avaliações com ele e vimos que está em condições. Hoje (sexta-feira) cancelamos o treinos para nos precaver contra a natureza", disse o treinador, que mostra confiança em poder contar com o meia chileno. "É inegável o quanto ele aumenta o poderio técnico do Palmeiras. Quanto mais podermos contar com ele, melhor."

Em compensação, Gilson Kleina não poderá contar com o volante Renato, que foi titular nas duas primeiras rodadas e sofreu uma lesão na clavícula esquerda durante a vitória sobre o Comercial, na noite de quinta-feira, em Ribeiro Preto. O lateral-esquerdo Juninho deixou a partida com dores no ombro esquerdo, mas deve ter condições de enfrentar o Atlético Sorocaba no domingo.