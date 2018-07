Kleina confirma Valdivia fora e Bruno César na reserva contra o Ituano

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina confirmou nesta terça-feira que Valdivia ficará fora do jogo que o Palmeiras fará contra o Ituano, nesta quarta, às 22 horas, no Pacaembu, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O treinador disse que já planejava poupar o meia chileno, que atuou durante os 90 minutos no clássico com o Corinthians, assim como revelou que Bruno César ficará como opção de banco e irá entrar em campo no decorrer do confronto desta quarta, fazendo assim a sua estreia com a camisa palmeirense.

"O Valdivia não vai para esse jogo. Vai fazer monitoramento, processo de recuperação. Estava planejado e por isso deixamos ele o jogo inteiro no clássico. Agora vai recuperar bem para estar à disposição no domingo", disse o comandante, se referindo ao duelo contra o Botafogo, em Ribeirão Preto, pela décima rodada do Paulistão.

Sem Valdivia, a vaga no meio-campo está sendo disputada por Marquinhos Gabriel e Mendieta. A definição do substituto deverá acontecer na tarde desta terça-feira, quando o Palmeiras fará o último treino de preparação para o jogo diante do Ituano.

Já ao falar sobre Bruno César, o treinador destacou que o atleta passou a reunir condições de estrear, após lutar para recuperar a forma física. "O planejamento era para ter uma condição aceitável e agora está em condições para o futebol que acreditamos. Ele está relacionado, mas vai ser utilizado durante o jogo. É importante é que ele está treinando forte, com muito mais dinâmica e principalmente confiança, que é o ele precisa para dar um grande retorno", ressaltou.

E, antes de comandar treino nesta tarde, Kleina também deu sinais de que deverá promover a entrada de Diogo como substituto do atacante Leandro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, no jogo desta quarta. "Teremos um treinamento à tarde, e penso em ter a presença do Diogo", avisou.