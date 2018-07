Kleina confirma Vilson no Palmeiras e relaciona Kardec

Na atividade, o treinador repetiu a mesma formação titular dos dois últimos dois jogos na competição nacional, contra ABC e Oeste, sendo que a única novidade foi a entrada de Vilson no lugar do zagueiro Henrique, que cumprirá suspensão.

Outra novidade desta sexta foi a presença do atacante Alan Kardec, recém-contratado pelo Palmeiras, na lista de relacionados para o duelo em Santa Catarina. Desta forma, o jogador terá chance de fazer sua estreia pelo time neste sábado, quando poderá entrar em campo no decorrer do confronto.

Já o meia Felipe Menezes, outro reforço recém-contratado, acabou não sendo relacionado por Kleina para este duelo em Florianópolis. "Felipe fez treino forte e me agradou bastante, mas ainda precisa de um tempo de trabalho porque ele está muito tempo sem jogar desde que saiu do Sport. Então vamos deixá-lo em São Paulo", justificou o treinador, em entrevista coletiva.

Com isso, o Palmeiras deve ir a campo neste sábado com a seguinte formação titular: Fernando Prass; Luis Felipe, Vilson, André Luiz e Juninho; Márcio Araújo, Charles, Wesley e Valdivia; Leandro e Vinicius.

O fato curioso da atividade desta sexta-feira foi que o Cruzeiro, rival do São Paulo neste sábado, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, também treinou pela manhã na Academia de Futebol. Os treinamentos no mesmo horário dos dois clubes permitiu o reencontro do volante Souza e o atacante Luan, hoje no Cruzeiro, com seus ex-companheiros de Palmeiras. Eles ficaram conversando bastante tempo com alguns palmeirenses, assim como fizeram o técnico Marcelo Oliveira e o volante Charles.