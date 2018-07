Kleina define time do Palmeiras para estreia no Paulista

SÃO PAULO - Gilson Kleina confirmou nesta quarta-feira o time titular do Palmeiras na estreia do Campeonato Paulista, domingo, contra o Bragantino. O treinador vai manter a mesma formação testada nos dois jogos-treino e nos últimos três coletivos realizados nesta pré-temporada da equipe.

Assim, o Palmeiras deve entrar em campo no fim de semana com Fernando Prass; Ayrton, Maurício Ramos, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Souza, Wesley e Patrick Vieira; Luan e Barcos. "A tendência é começar com essa equipe. Fizemos muitos testes e é claro que a evolução e os ajustes virão com o decorrer dos jogos", declarou o treinador.

Confiante, Kleina acredita que a vitória por 2 a 1 sobre o São Caetano e o empate por 1 a 1 com o Juventus deram boa base ao reformulado time palmeirense. "O fato de ganhar ou empatar os jogos-treino é indiferente neste momento. Analisando a parte técnica, tática e até emocional, evoluímos em todos os sentidos. Dentro de um período curto, o mais importante é o ajuste da equipe".

Neste "ajuste", o técnico considera dar chances ao volante João Denoni e ao atacante Maikon Leite no decorrer do Estadual. "O Denoni terminou a temporada passada como titular, mas ele vem de uma lesão grave no ombro. A gente percebe que, nos treinamentos, ele ainda não vai para o ''choque''. Ele ainda tem algumas limitações nos movimentos e por isso não podemos pular etapas".

Maikon Leite passa por situação semelhante. O atacante se recupera de uma intoxicação alimentar, que chegou a levantar suspeita de apendicite, e precisa recuperar o tempo perdido nos últimos dias. "Temos um grupo reduzido e os nossos treinamentos nesta pré-temporada também foram de prevenção. Não podemos correr o risco de perder jogadores por lesão no início da temporada", disse Kleina, cauteloso.

À parte as preocupações, o treinador se mostrou satisfeito com a motivação dos jogadores, dispostos a apagar a decepção pela queda no Brasileirão. "Emocionalmente, eles voltaram muito bem [das férias]. Mesmo nesta semana que antecede nossa estreia no Paulistão, todos eles querem fazer um algo a mais, querem fazer um complemento nas atividades. Esses atletas estão com uma vontade e uma determinação enorme em fazer uma temporada de conquistas."