Kleina deve poupar alguns titulares contra o Audax

SÃO PAULO - As seis vitórias do Palmeiras, com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista, foram conquistadas graças a muita dedicação dos atletas e isso tem um preço. Gilson Kleina está bastante preocupado com o desgaste de alguns jogadores, que têm atuado frequentemente, e por isso já pensa na possibilidade de fazer algumas mudanças por questões físicas. Há ainda o clássico com o Corinthians dia 16 e isso requer novas estratégias.

Pesa ainda o fato de o grupo estar em início de temporada e com jogadores em condições físicas diferentes. O forte calor durante as partidas e a intensidade dos jogos fazem com que alguns atletas terminem as partidas muito cansados e a repetição do sacrifício os deixam mais suscetíveis às lesões.

Nesta quinta-feira, os jogadores passaram por exames para se ter um quadro preciso de como estão fisicamente. Aqueles que apresentarem maior fragilidade deverão ser poupados contra o Osasco Audax, domingo. Além de evitar uma possível lesão, o treinador pode deixá-los em melhores condições para enfrentar o Corinthians, no clássico no próximo domingo, dia 16, no Pacaembu.

"Vamos fazer exames e analisar a situação deles. Temos alguns atletas extenuados. Vamos ver como andam o Alan Kardec, o Marcelo Oliveira e o Juninho, que fizeram os seis jogos, e preciso ver quem vai ter perna", disse o treinador, claramente preocupado. Alan Kardec, Marcelo Oliveira e Fernando Prass foram os únicos que atuaram 90 minutos nas seis partidas. Juninho foi substituído apenas uma vez, aos 17 do segundo tempo, contra o Comercial.

Juninho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo então terá um "descanso forçado". O que pode atrapalhar os planos do treinador é que França torceu o tornozelo direito nesta quinta, durante o treinamento, e pode virar desfalque. Ele seria o substituto de Marcelo Oliveira.

A questão disciplinar também pode levar o treinador a alterar o time. Leandro está pendurado com dois cartões amarelos e, se for advertido, não enfrenta o Corinthians. Certo é que Valdivia volta. O chileno descansou contra o XV de Piracicaba e deverá ser titular no domingo. Com isso, Marquinhos Gabriel retorna ao banco de reservas.