Kleina diz que terá atenção com Palmeiras na Copa São Paulo

SÃO PAULO - O técnico do Palmeiras, Gilson Kleina, ciente da dificuldade na contratação de reforços para a próxima temporada, promete olhar com ainda mais atenção para os jogadores da base do clube. Por isso, a Copa São Paulo de Futebol Júnior servirá como um laboratório para o treinador ver com mais atenção aqueles garotos que lhe agradaram durante os treinamentos e nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro.

Assim, cinco jogadores que fazem parte do elenco principal vão disputar a competição e serão observados atentamente pelo treinador: o zagueiro Luiz Gustavo, o lateral-direito Bruno Oliveira, os meias Bruno Dybal e Diego Souza e o atacante Vinícius. Eles, inclusive, formarão a base da equipe que será dirigida pelo técnico Narciso, que depois da competição voltará a ser auxiliar técnico de Kleina.

"Bruno Dybal pode ser trabalhado. Ele é um jogador moderno, como pede o futebol de hoje e sabe dar bons passes diagonais. Ele não joga na inércia e sempre procura espaço. O Luiz Gustavo marca, é muito veloz e tem boa impulsão. O Vinícius já tem uma experiência no profissional que pode ser importante. E os demais preciso ver mais", explicou o treinador.

Os outros jogadores do elenco profissional estão de férias e só voltam ao treinos no dia 3 de janeiro. Após a disputa da Copa São Paulo, os garotos terão folga e se reapresentarão durante o Campeonato Paulista.