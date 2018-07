Kleina e Barcos veem Palmeiras mais comprometido

SÃO PAULO - Dentre os principais clubes do futebol paulista, o Palmeiras foi o que menos se reforçou, mas o técnico Gilson Kleina e o atacante Barcos acreditam que o elenco atual, embora reduzido, possa render mais em campo do que o plantel que disputou o Campeonato Brasileiro. Tudo porque, a dupla vê jogadores mais comprometidos com o clube em comparação ao time do ano passado.

"Temos de entrar para fazer tudo bem em campo. Voltamos com uma condição física melhor e uma coisa que eu vi no ano passado é que a preparação do jogo de alguns jogadores só existia na hora da reza, antes de começar a partida. Aí está o erro, a preparação para um jogo tem de começar no dia da reapresentação da equipe na temporada. Tem de estar sempre focado", disse Kleina.

O atacante Barcos segue a mesma linha do chefe e enche a bola do atual elenco. "No ano passado, eram 40 jogadores e agora todos que estão aqui querem estar no Palmeiras e fazer esse time ser brigador e vencedor. Entre ter 11 jogadores que querem 100% e ter 100 com outro pensamento, prefiro ficar com os 11 mesmo e não ter ninguém no banco", comparou o artilheiro palmeirense.

Para o jogo contra o Bragantino, na estreia da equipe no Campeonato Paulista, Kleina conta até o momento com 20 jogadores de linha, somando com o zagueiro Marcos Vinícius, do Palmeiras B, e com os jogadores que estão livres para procurar clubes, mas continuam treinando com o elenco - Fabinho Capixaba, Leandro Amaro e Patrik. Dependendo da necessidade, existe até a possibilidade deles serem relacionados para a partida deste domingo, no Pacaembu.