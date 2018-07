Kleina elogia a atuação de Alan Kardec contra o ASA

SÃO PAULO - Alan Kardec foi novamente decisivo nesta terça-feira para o Palmeiras. O atacante marcou um gol e participou do lance dos outros dois da vitória por 3 a 0 sobre o ASA, no estádio do Pacaembu, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Decisivo e artilheiro do time na competição com nove gols, o jogador foi o mais elogiado pelo técnico Gilson Kleina após o jogo.

"Ele é importante para nós pela experiência e não se abate mesmo depois de perder chances", afirmou o treinador. No primeiro tempo, Alan Kardec perdeu um pênalti, que foi defendido pelo goleiro Gilson. Porém dois minutos depois recebeu passe de Wesley, girou sobre o marcador e chutou no canto para abrir o placar, aos 34 minutos. "É impressionante o quanto ele ''cheira'' a gol. A bola sempre chega ou sobra para ele", destacou.

O camisa 14 já havia marcado dois gols no último sábado, na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético Goianiense, em Itumbiara (GO). Com o gol marcado contra o ASA, totaliza nove em 12 jogos pelo clube na Série B. No segundo tempo, Alan Kardec participou das jogadas que terminaram com os gols de Wesley e de Serginho.