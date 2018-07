Kleina elogia a falta de vaidade no elenco do Palmeiras SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina acredita que um dos maiores motivos do sucesso do Palmeiras na disputa da Série B é a falta de vaidade do elenco, que, mesmo sendo extenso e com muitos jogadores tendo poucas oportunidades entre os titulares, não teve nenhuma insatisfação registrada até agora.