Kleina elogia elenco e reação do Palmeiras na Série B

ITUMBIARA - O técnico Gilson Kleina comemorou a vitória do Palmeiras por 3 a 1 sobre o Atlético Goianiense, na noite de sábado, em Itumbiara, pela 20ª rodada da Série B, e destacou a recuperação da equipe após alguns tropeços. O time não triunfava há quatro jogos, incluindo uma derrota na Copa do Brasil, mas agora se recuperou e assegurou a liderança da divisão de acesso com 45 pontos.

"É importante esta vitória, pois foi no momento em que nós demos uma oscilada no campeonato. Temos de tentar uma nova série de vitórias, que é importante. O Atlético-GO é uma equipe difícil, mas fomos muito competentes, colocamos a bola no chão, movimentamos e conseguimos abrir dois gols de diferença já em um primeiro momento. Isso foi fundamental para a vitória", avaliou o treinador.

Kleina também agradeceu o trabalho do departamento jurídico para liberar a participação de Wesley no jogo e exaltou a força do elenco do Palmeiras, que conquistou a vitória, superando vários desfalques. "O esforço para ter o Wesley foi em conjunto, com a diretoria, um pouco do (departamento) jurídico, os atletas, o grupo que esperou. Tínhamos vários desfalques e o que mais nos preocupava era o padrão técnico, mas a equipe manteve um nível de atuação muito bom. Os atletas estão de parabéns por dar esta vitória para o torcedor", disse.

Agora, o treinador volta as suas atenções para o próximo compromisso do Palmeiras na Série B. Na próxima terça-feira, o time vai receber o ABC, às 19h30, no Pacaembu, pela 21ª rodada. "A nossa meta é sempre vencer o próximo jogo, trabalharemos forte para o jogo contra o ASA. Temos um tempo curto e a nossa maior preocupação é a recuperação de todos. Viveremos o jogo de terça-feira e buscaremos os três pontos para que a gente possa se aproximar daquele número de pontos que pode nos dar o acesso", afirmou.