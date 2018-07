Kleina elogia estreia de Emerson Sheik na Ponte Preta

Satisfeito com a vitória da Ponte Preta sobre o São Paulo por 1 a 0, neste domingo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Gilson Kleina elogiou a estreia de Emerson Sheik.

Vestindo a camisa 21, o atacante entrou em campo no intervalo, no lugar de Jeferson, e iniciou a jogada que resultou no gol de Lucca. "Jogou 15 minutos a mais do que o combinado e quando entrou em campo a equipe cresceu. É um jogador que dá confiança, que sabe ler o jogo e orienta os mais novos. Nos deu uma vitória que vale muito", elogiou Gilson Kleina.

Analisando o seu desempenho em campo, Emerson Sheik admite que ainda tem muito a melhorar e reclamou que sentiu o ritmo de jogo. "Podia ser melhor, mas fico feliz pelo retorno. Espero que possamos fazer um bom ano porque a Ponte Preta merece", disse.