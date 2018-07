Kleina elogia evolução da equipe e projeta entrar no G4 Ao vencer a vice-líder Ponte Preta, domingo, em Campinas, o Palmeiras assumiu o sexto lugar do Campeonato Paulista. Mas o técnico Gilson Kleina ainda acha a posição aquém do que seu time pode conquistar. Por isso ele conta que a equipe termine a fase de classificação entre as quatro primeiras, ganhando o direito de jogar em casa as quartas de final.