Kleina elogia Fortaleza, mas avisa que Ponte Preta mantém ambição na Série B

As três vitórias seguidas sob o comando de Gilson Kleina fizeram a Ponte Preta voltar a sonhar com o acesso à elite do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, porém, o time alvinegro vai ter um teste de fogo para comprovar a reação na Série B. O adversário será o líder Fortaleza no Castelão, que deve estar lotado.

Com 100% de aproveitamento nessa sua terceira passagem pela Ponte - vitórias sobre CRB, CSA e Figueirense -, Kleina rasgou elogios ao Fortaleza, que tem 60 pontos e está perto de confirmar o acesso. Apesar de reconhecer a força do adversário, principalmente jogando em casa, o treinador avisou que seu time não vai ficar retraído.

"Vamos enfrentar o líder, uma equipe muito regular dentro do campeonato, uma atmosfera de Série A, diante de uma arena lotada (mais de 20 mil ingressos já foram vendidos). Mas se tem um momento para a gente emplacar a quarta vitória é agora, com os pés no chão, tentando manter nossa identidade. Temos que manter a ambição e saber que ainda temos muito o que crescer no campeonato", afirmou Kleina.

Além de todos esses problemas citados pelo treinador, a Ponte Preta também vai precisar passar por cima de desfalques. Se por um lado o zagueiro Reginaldo retorna de suspensão, o volante Lucas Mineiro recebeu o terceiro amarelo e está fora, assim como os companheiros de posição João Vitor e Bruno Ramires, lesionados. O lateral-direito Igor continua contundido.

Na oitava colocação, com 46 pontos, a delegação da Ponte Preta realizou seu último treinamento em Campinas nesta quarta-feira cedo, viajando após o almoço para o Ceará. Gilson Kleina ainda vai comandar uma atividade na capital cearense para definir os 11 titulares.