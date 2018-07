Kleina elogia reação e garante Palmeiras mobilizado

"Quando tivemos a bola no chão, tiramos o nosso ímpeto e controlamos mais o jogo. Tivemos condição de finalizar e jogar pelos lados, mas optamos por mais posse sem produzir. Precisamos verticalizar mais o passe", disse. "Temos um poder de reação forte, mas saímos atrás após um chutão do Wesley. Temos de corrigir essa saída de bola e entrar sempre ligados para não só correr atrás, mas administrar o resultado", completou.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 52 pontos, na liderança da Série B e com uma vantagem de 15 para o quinto colocado Sport, exatamente o adversário do próximo sábado, no Estádio do Pacaembu. Kleina garantiu, porém, que o time se mantém mobilizado na luta pelo acesso, que está próximo e parece ser praticamente certo.

"Sempre pregamos para ninguém entrar em uma zona de conforto. Podemos ser líderes, mas ainda não temos o número de pontos suficiente para o acesso. Então temos de nos mobilizar", disse o técnico, que destacou a importância do triunfo e as dificuldades enfrentadas na etapa inicial, que terminou empatada em 1 a 1.

"Ficamos expostos no primeiro tempo. O Avaí estava se posicionando melhor e levava mais perigo. Depois, controlamos e colocamos a bola no chão no segundo tempo, mas ainda assim tivemos de buscar. Equilibramos com o Charles (no lugar de Mendieta), preenchemos o meio de campo e viramos. Todos estão de parabéns. Foi uma vitória muito importante", declarou.