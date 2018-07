Kleina escala Vinícius e Palmeiras com três atacantes

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina comandou na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol, o último treino de preparação para o duelo deste sábado, contra o América-RN, às 16h20, no Pacaembu, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na atividade, o treinador confirmou a presença de Vinícius no time titular e a equipe com três atacantes, com apenas Valdivia na armação de jogadas.

Vinícius havia ficado fora do treinamento da última quinta-feira por causa de dores no tornozelo direito, mas participou normalmente do trabalho desta sexta e formará trio ofensivo com Leandro e Alan Kardec diante do rival de Natal.

Antes sem poder contar com Vinícius, que era tido como dúvida para sábado, Kleina havia armado a equipe na última quinta-feira com Ananias ao lado de Leandro e Kardec no ataque. Durante a atividade, porém, testou o esquema 4-4-2 ao sacar Ananias e colocar Eguren no meio-campo.

Entretanto, Kleina indicou nesta sexta-feira que deverá escalar o Palmeiras no 4-3-3 com a seguinte formação neste sábado: Fernando Prass; Luis Felipe, Henrique, Vilson e Juninho; Márcio Araújo, Charles e Valdivia; Vinícius, Leandro e Alan Kardec. O volante Wesley e o meia Mendieta, suspensos, desfalcam o time palmeirense diante do América-RN.