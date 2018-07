Kleina espera dois jogadores para ceder o atacante Luan ao Internacional

A ideia inicial de Gilson Kleina era de receber quatro jogadores do Internacional para ceder Luan. Segundo apurou o Estado, a lista inicial era formada por Josimar, Bolatti, Dátolo e Rafael Moura, mas o técnico já sabe que o pedido é inviável. Agora, Kleina espera por pelo menos dois atletas para liberar o atacante.

"Só o Josimar não dá negócio. Eu que pedi, mas entendemos que o Luan tem um peso maior no mercado. Precisamos de outro jogador e estamos respeitando os interesses do Internacional, mas vamos aguardar para o desfecho do negócio o mais rápido possível", frisou Kleina.

A chegada do volante Josimar é considerada certa pelos lados do Palmeiras. Rafael Moura, que viria para ser opção, não demonstrou interesse em deixar o Internacional. Sobrariam o volante Bolatti e o meia Dátolo, opções que interessam o treinador alviverde.

"Temos de esperar pelo interesse dos outros jogadores em jogar no Palmeiras. Dois, três nomes seria uma boa, é uma troca. Tem a opção do Dátolo colocada por nós, mas o Internacional parece que conta com este jogador", disse.

Apesar da situação, Kleina deixou claro que confia no jogador e que não abrirá mão de peças de reposição caso a transação seja confirmada. "A personalidade dele é incrivel. Entrou nos dois jogos e fez dois gols, mas respeito o sentimento de buscar novos ares. Se for importante para o Luan e o Palmeiras, vamos buscar o que é melhor. Não adianta vir proposta e nao ter substitutos à altura", concluiu.

Na tarde desta quarta-feira será realiazada uma reunião entre José Carlos Brunoro, diretor executivo do Palmeiras, Omar Feitosa, gerente de futebol e Magrão, empresário de Luan, para definir o futuro do atleta. Caso não aconteça o acerto com o clube gaúcho, não está descartado uma negociação com Atlético-MG e Cruzeiro, que também demonstraram interesse em contar com o jogador.

O técnico Gilson Kleina não relacionou o atacante para a partida contra o São Bernardo, nesta quinta-feira, às 19h30, no Pacaembu.