Kleina espera melhora de Mendieta e Valdivia juntos no Palmeiras

São Paulo - Uma das novidades do Palmeiras no empate por 1 a 1 com o América-MG, no último sábado, em Belo Horizonte, foi a presença de Mendieta e Valdivia juntos no time titular. Mesmo que a dupla não tenha conseguido desempenhar um bom papel, o técnico Gilson Kleina pediu paciência e projetou melhora para os próximos jogos.

"Eles precisam se conhecer melhor, sem dúvida. Precisa aliar para ficar mais forte coletivamente. O sistema foi muito pela marcação do América-MG, que joga atrás da linha da bola e eles congestionaram o meio, por isso não tínhamos saída", explicou o treinador.

Kleina admite diminuir a marcação no meio-de-campo para conseguir fazer os dois atuarem juntos. "É fato que ficamos um pouco desprotegidos, mas se trabalharmos essa situação, acredito que podemos jogar com os dois juntos", analisou.

O Palmeiras volta a campo na terça-feira para enfrentar o Avaí, às 21h50, em Florianópolis, pela 23ª rodada da Série B. A tendência é que o Mendieta e Valdivia continuem no time titular.