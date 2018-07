Kleina exalta virada, mas fala em 'sinal de alerta' "Mostramos força, a torcida nos incentivou, mas chega de emoção", disse um aliviado zagueiro Henrique, após mais uma virada do Palmeiras na Série B do Campeonato Brasileiro. Os jogadores comemoram muito a vitória por 3 a 2 sobre o Paysandu, no Pacaembu, mas por outro lado, a maneira como ela foi conquistada suscitou erros da equipe.