Kleina exibe preocupação com velocidade do Atlético-PR O técnico Gilson Kleina definiu que o caminho para o Palmeiras eliminar o Atlético-PR na Copa do Brasil é conter a velocidade da equipe rubro-negra. A boa atuação do adversário desta quarta-feira, em Curitiba, na vitória diante do Botafogo, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, deixou o treinador ainda mais em alerta.