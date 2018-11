Kleina faz exigências e renovação com a Ponte Preta fica distante

Principal responsável pela arrancada da Ponte Preta na reta final do Campeonato Brasileiro da Série B - sete vitórias e dois empates -, Gilson Kleina não deve renovar o seu contrato para a próxima temporada. O treinador passou algumas exigências para os dirigentes em reunião realizada no início desta semana e o acerto ficou mais distante.

"O meu acerto não passa apenas pela questão financeira, pois outros pontos também são importantes. Para ter sucesso em 2019 é importante que algumas coisas sejam feitas, como melhorias na estrutura, investimentos... A diretoria não está medindo esforços para nos manter", comentou o treinador.

Contratado na reta final da Série B com o primeiro objetivo livrar o time do rebaixamento, Gilson Kleina quase encerrou a sua terceira passagem pela Ponte Preta com o acesso à elite. Ele só não aconteceu por conta do empate sem gols diante do Avaí, no último sábado, em Florianópolis.

A tendência é que a Ponte Preta passe por uma grande reformulação para a próxima temporada, pois apenas 12 jogadores possuem contrato. O lateral-direito Igor Vinícius está acertado com o São Paulo, enquanto que o volante Paulinho tem proposta do São Bento. Danilo Barcelos já voltou ao Atlético-MG e Hyuri, ao Botafogo.