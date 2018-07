Kleina faz mistério, mas deve manter time contra o ASA

Em vez do habitual treino tático de véspera de jogo, os jogadores fizeram apenas atividades físicas e praticaram finalizações na tarde desta segunda-feira na Academia de Futebol. A grande novidade para o jogo com o ASA, o meia Valdivia, participou apenas de parte do treinamento e depois foi para a musculação. Ele deve começar no banco de reservas e atuar por até 30 minutos.

O lateral-esquerdo Juninho sequer foi a campo e continua se recuperando de dores no púbis. Wendel continua como titular no setor, embora Léo Gago também pode aparecer como provável substituto para o decorrer do jogo.

A equipe deve manter a formação com três atacantes, que foi decisiva para anular a marcação do Atlético-GO e levar o Palmeiras a vencer depois de um jejum de quatro partidas. O provável time titular deve ser Fernando Prass; Luis Felipe, Vilson, Tiago Alves e Wendel; Márcio Araújo, Wesley e Felipe Menezes; Leandro, Vinícius e Alan Kardec.